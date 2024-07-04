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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 19:00 GMT

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لثكنات وقواعد تابعة للجيش الإسرائيلي بأكثر من 200 صاروخ (فيديو)

    عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لثكنات وقواعد تابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل وشمال إسرائيل، ردا على اغتيال قيادي في الحزب.

    ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية ثكنات وقواعد تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل وشمال فلسطين المحتلة".

    وأبانت اللقطات لحظة تجهيز منصات الصواريخ، ولحظة إطلاقها، بالإضافة إلى مشاهد تظهر لحظة إطلاق طائرات مسيرة.

    ويوثق الفيديو حرائق مندلعة إثر هذا الاستهداف رصدها الإعلام الحربي لـ"حزب الله"، وكاميرات المستوطنين الإسرائيليين.

    وتأتي هذه العملية في إطار رد "حزب الله" على اغتيال القيادي محمد نعمة ناصر، مسؤول وحدة "عزيز" فيه، حيث أكد "الحزب" إطلاق أكثر من 200 صاروخ وسرب من المسيّرات الانقضاضية.

    وأدى هذا القصف إلى اشتعال الحرائق في عدد من المواقع في الجولان السوري المحتل.

    وتمت الإشارة إلى أن هذا الهجوم الصاروخي هو الأكبر والأعنف منذ اغتيال القائد في "حزب الله" طالب سامي عبد الله، "الحاج أبو طالب" في الحادي عشر من الشهر الفائت.

    المصدر: RT

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