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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 16:45 GMT

    مقتل نائب قائد سرية في الجيش الٳسرائيلي بتبادل لإطلاق النار مع "حزب الله"

    أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الخميس، مقتل ضابط احتياط في صفوفه في تبادل إطلاق النار مع "حزب الله" على الحدود الشمالية مع لبنان.

    مقتل نائب قائد سرية في الجيش الٳسرائيلي بتبادل لإطلاق النار مع
    AFP

    وقد أكد الجيش الإسرائيلي مقتل الرائد في الاحتياط إيتاي جالاه (38 عاما)، من رمات غان، نائب قائد السرية في الوحدة 8679، الذي سقط أثناء القتال في الشمال".

    وكان "حزب الله" قد أعلن اليوم الخميس استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان بأكثر من 200 صاروخ، ردا على اغتيال القيادي محمد نعمة ناصر، مسؤول وحدة "عزيز" في "حزب الله".

    كما أدى هذا القصف إلى اشتعال الحرائق في عدد من المواقع في الجولان السوري المحتل.

    وتمت الإشارة إلى أن هذا الهجوم الصاروخي هو الأكبر والأعنف منذ اغتيال القائد في "حزب الله" طالب سامي عبد الله، "الحاج أبو طالب" في الحادي عشر من الشهر الفائت.

    وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر 678 عسكريا، بينهم ضباط وجنود.

    مقتل نائب قائد سرية في الجيش الٳسرائيلي بتبادل لإطلاق النار مع

    وتستمر الجهود الدولية والأممية لاحتواء تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط مخاوف من توسع الصراع إلى حرب شاملة، حيث يؤكد "الحزب" أن "توقف عملياته رهن بتوقف العدوان على "غزة"، في حين تقول إسرائيل إنها "توجه ضربات موجعة لحزب الله كل يوم". 

    المصدر: RT

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