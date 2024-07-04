إقرأ المزيد الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نقيب في لواء جعفاتي وإصابة آخرين شمال غزة (صورة)

وقالت "القسام" في بيان لها: "تمكن مجاهدو القسام من استدراج قوة صهيونية راجلة إلى عين نفق فُخخت مسبقا وتفجيرها بأفراد القوة وإيقاعهم جميعا قتلى في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي القطاع".

وصدر عن "القسام" اليوم، بيانات عدة حول عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي، جاء فيها:

- "تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم والاشتباك مع أفرادها وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية بمدينة غزة، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي لإخلائهم".

- "تمكن مجاهدو كتائب القسام وكتائب الشهيد عبد القادر الحسيني من إطلاق صاروخ "سام 7" تجاه طائرة مروحية من طراز "أباتشي" في سماء حي الشجاعية شرقي مدينة غزة".

- "كتائب القسام استهدفت مقر قيادة عمليات العدو قرب موقع "ناحل عوز" شرق مدينة غزة بصواريخ "رجوم" و107".

- "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا عن استهداف دبابتي "ميركافا 4" بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة".

- "كتائب القسام استهدفت بالاشتراك مع سرايا القدس دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بعبوة "شواظ" في حي الشجاعية شرقي غزة".

ويظهر آخر تحديث لبينات الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي، أن عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغ 277 قتيلا، بين ضباط وجنود.

هذا وبدأت أعداد من الفلسطينيين العودة إلى بيوتهم المدمرة شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إنهاء عملياته هناك.

المصدر: RT