وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن النقيب روي ميلر من مرتبات كتيبة "روتيم" في "لواء جفعاتي"، وأن الضابط والجندي المصابين أيضا من نفس اللواء وجروحهما بالغة.

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ولفت البيان إلى أنه جرى إجلاء النقيب ميلر والعسكريين المصابين لتلقي العلاج في المستشفى وتم إخطار عائلتهم بالحادثة.

وذكر الجيش أن النقيب ميلر من هرتسليا وهو قائد فصيلة بكتيبة "روتيم" ويبلغ من العمر 21 عاما، وتمت ترقيته إلى هذه الرتبة العسكرية بعد مقتله.

المصدر: RT