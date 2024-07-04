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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 05:01 GMT

    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نقيب في لواء جعفاتي وإصابة آخرين شمال غزة (صورة)

    أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة جندي وضابط آخرين بجروح خطرة في شمال قطاع غزة.

    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نقيب في لواء جعفاتي وإصابة آخرين شمال غزة (صورة)
    Globallookpress

    وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن النقيب روي ميلر من مرتبات كتيبة "روتيم" في "لواء جفعاتي"، وأن الضابط والجندي المصابين أيضا من نفس اللواء وجروحهما بالغة.

    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نقيب في لواء جعفاتي وإصابة آخرين شمال غزة (صورة)
    مواقع التواصل الاجتماعي
    مقتل النقيب روي ميلر من مرتبات كتيبة "روتيم" في "لواء جفعاتي" بالجيش الإسرائيلي

    ولفت البيان إلى أنه جرى إجلاء النقيب ميلر والعسكريين المصابين لتلقي العلاج في المستشفى وتم إخطار عائلتهم بالحادثة.

    وذكر الجيش أن النقيب ميلر من هرتسليا وهو قائد فصيلة بكتيبة "روتيم" ويبلغ من العمر 21 عاما، وتمت ترقيته إلى هذه الرتبة العسكرية بعد مقتله.

    المصدر: RT

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