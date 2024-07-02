إقرأ المزيد نتنياهو يزور فرقة غزة: اقتربنا من القضاء على قدرات حماس العسكرية

وقال وموقع "واينت" إن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة في الحادثة نفسها، فيما أصيب جندي من الكتيبة 52، اللواء 401، بجروح خطيرة بنيران مضادة للدبابات في حادث آخر وقع في جنوب قطاع غزة.

وبلغ إجمالي عدد قتلى الحرب في الجيش الإسرائيلي منذ 7 اكتوبر، 674 جنديا، بينهم 320 منذ البداية العمليات البرية في غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تدمير نفق يبلغ طوله كيلومترا في منطقة ممر نيتزر، والذي كان يضم فروعا تستخدم للحركة في المنطقة.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في محادثة مع متدربي كلية الأمن القومي "إننا نتقدم نحو نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس".

وقال نتنياهو "لقد عدت أمس من جولة في فرقة غزة، وشاهدت هناك إنجازات عظيمة جدا للقتال الذي يجري في رفح. إننا نتقدم نحو نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس".

كما قال "سنواصل ضرب فلول حماس"، مشيرا إلى أنه سيتم تحقيق أهداف الحرب من إعادة المختطفين، والقضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا، بل وأكثر من ذلك إعادة سكاننا في الجنوب وفي الشمال إلى منازلهم سالمين".

المصدر: Ynet