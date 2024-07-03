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وأوضح موقع "itamil radar" في تدوينة على حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن الطائرة الأمريكية "نورثروب غرومان MQ-4C تريتون" التابعة للبحرية الأمريكية تقوم بمراقبة حركة المرور البحرية ومنع الأنشطة غير القانونية مثل الاتجار بالأسلحة والبشر وجمع المعلومات الحيوية للأمن الإقليمي.

وأضاف الموقع أن الطائرة الأمريكية تحمل رقم التسجيل 169659 والمسماة بعلامة النداء "BLACKCAT5".

ويأتي رصد الطائرة الأمريكية بعد أيام قليلة من إيقاف السلطات الإيطالية بتاريخ 18 يونيو الماضي 3 حاويات محملة بالأسلحة من بينها طائرات بدون طيار في ميناء "جويا تاورو" جنوب إيطاليا بعد تفريغها من سفينة الشحن MSC Arina التي كانت في طريقها إلى شرق ليبيا.

Triton is also closely monitoring the Tripoli area today.#Libya pic.twitter.com/r1bK8nxC4f — Itamilradar (@ItaMilRadar) July 3, 2024

المصدر: RT