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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 19:34 GMT

    طائرة أمريكية دون طيار تراقب الساحل الليبي وسط البحر المتوسط (صورة)

    رصد موقع مختص في مراقبة الطائرات والسفن العسكرية في البحر المتوسط طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الأمريكية تراقب المتوسط مع التركيز أساسا على المياه الإقليمية قبالة الساحل الليبي.

    طائرة أمريكية دون طيار تراقب الساحل الليبي وسط البحر المتوسط (صورة)
    Globallookpress

    وأوضح موقع "itamil radar" في تدوينة على حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن الطائرة الأمريكية "نورثروب غرومان MQ-4C تريتون" التابعة للبحرية الأمريكية تقوم بمراقبة حركة المرور البحرية ومنع الأنشطة غير القانونية مثل الاتجار بالأسلحة والبشر وجمع المعلومات الحيوية للأمن الإقليمي.

    وأضاف الموقع أن الطائرة الأمريكية تحمل رقم التسجيل 169659 والمسماة بعلامة النداء "BLACKCAT5".

    ويأتي رصد الطائرة الأمريكية بعد أيام قليلة من إيقاف السلطات الإيطالية بتاريخ 18 يونيو الماضي 3 حاويات محملة بالأسلحة من بينها طائرات بدون طيار في ميناء "جويا تاورو" جنوب إيطاليا بعد تفريغها من سفينة الشحن MSC Arina التي كانت في طريقها إلى شرق ليبيا.

    المصدر: RT

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