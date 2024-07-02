وأكدت المؤسسة أن جميع عملياتها تجري بشفافية تامة وتخضع للمراجعة والتدقيق من قبل الأجهزة الرقابية الليبية والدولية، مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.

كما أبدت المؤسسة استغرابها من محاولة التشويش على عملها والتأثير على سمعتها، مستنكرة مثل هذه المواد الإعلامية المغلوطة.

وأكدت أنها تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات الإعلامية المحلية والدولية التي تنشر وتنقل أخبارا مغلوطة.

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المصدر: RT