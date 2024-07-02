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    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 21:58 GMT

    مؤسسة ليبية تنفي تورطها في توريد معدات عسكرية تم اعتراضها في إيطاليا

    أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا تنفي فيه المعلومات الواردة في مقال لصحيفة "The Sunday Times"، والذي أشار إلى تورط المؤسسة في عمليات توريد معدات عسكرية تم اعتراضها في إيطاليا.

    مؤسسة ليبية تنفي تورطها في توريد معدات عسكرية تم اعتراضها في إيطاليا
    AFP

    وأكدت المؤسسة أن جميع عملياتها تجري بشفافية تامة وتخضع للمراجعة والتدقيق من قبل الأجهزة الرقابية الليبية والدولية، مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.

    مؤسسة ليبية تنفي تورطها في توريد معدات عسكرية تم اعتراضها في إيطاليا

    كما أبدت المؤسسة استغرابها من محاولة التشويش على عملها والتأثير على سمعتها، مستنكرة مثل هذه المواد الإعلامية المغلوطة.

    وأكدت أنها تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات الإعلامية المحلية والدولية التي تنشر وتنقل أخبارا مغلوطة.

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    المصدر: RT

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