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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 08:51 GMT

    السيسي يعين وزيرا جديدا للدفاع

    أفادت وسائل الإعلام المصرية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قام بترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول وتعيينه وزيرا للدفاع.

    السيسي يعين وزيرا جديدا للدفاع
    السيسي يعين وزيرا جديدا للدفاع

    ولد اللواء عبد المجيد صقر في عام 1962 وتولى منصب محافظ السويس في سبتمبر عام 2018، وشغل عدة مناصب منها مساعد وزير الدفاع عام 2015، ورئيس إدارة الشرطة العسكرية ثم نائب رئيس الإدارة. 

    نال اللواء عبد المجيد صقر عددا من الأنواط والميداليات منها نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولي وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

    حصل اللواء عبد المجيد صقر علي ماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية ناصر العسكرية وبكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

    المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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