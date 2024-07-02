من هم وزراء مصر الجدد؟
تستعد الحكومة المصرية الجديدة لأداء اليمين الدستورية غدا الأربعاء، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث شهدت تغييرات كبيرة وواسعة.
ونرصد السيرة الذاتية لأبرز الوزراء المصريين الجدد بعد اختيارهم في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وهم كالتالي:
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شريف فاروق - وزير التموين
حصل على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس عام 1987
حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك عام 2009
حصل على دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس
ترأس الهيئة القومية للبريد المصري منذ يونيو 2020
شغل عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي منذ 10 مارس 2022
شغل منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
عمل في البنك المصري الخليجي بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 حتى فبراير 2017
عمل في مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007
عمل في البنك المصري الأمريكي بالقاهرة خلال الفترة من 1989 حتى 2002
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أحمد كجوك - وزير المالية
حصل على ماجستير من كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010
حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية
حصل على بكالوريوس علوم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998
شغل منصب خبير اقتصادي لدى البنك الدولي بالقاهرة من يونيو 2013 حتى الوقت الحالي
عمل نائب مساعد وزير المالية لشؤون شراكة دوفيل من مايو 2011 حتى 2013
عمل مديرا لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013
عمل نائبا لنائب رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد من أغسطس 2010 حتى فبراير 2011
شغل منصب المدير التنفيذي لوحدة السياسة المالية الكلية بوزارة المالية في الفترة من 2004 حتى 2008
عمل مساعد محاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفترة من عام 2007 حتى 2008
عمل اقتصاديا في وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة من 1999 حتى 2001
جرى انتخابه في 2015 ليشغل منصب رئيس إدارة للدعم الفني في مكتب البنك الدولي في القاهرة
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أسامة الأزهري – وزير الأوقاف
ولد في 16 يوليو 1976 بالإسكندرية
حاصل على ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر عام 1999
عمل معيدا بقسم الحديث الشريف بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط عام 2000
حاصل على درجة الماجستير في الحديث الشريف من جامعة الأزهر عام 2005
عمل مدرسا مساعدا بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط عام 2005
حصل على الدكتوراه من كلية أصول الدين عام 2011
يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية منذ عام 2014
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المستشار محمود فوزي - وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
حصل على ليسانس الحقوق عام 2000
حصل على ماجستير في القانون الخاص والقانون العام عام 2002
حصل على ماجستير في القانون الدولي والمقارن جامعة إنديانا الأمريكية / ICL / عام 2009
شغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للإعلام
شغل منصب الأمين العام لمجلس النواب
عمل مستشارا قانونيا لرئيس مجلس النواب من عام 2016 حتى 2020
عمل مستشارا قانونيا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي
عمل مستشارا قانونيا لوزير التجارة والصناعة
عمل مستشارا قانونيا لوزارة المالية لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص
عمل معاونا للأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة المساهمة في وضع مشروع دستور 2014
عمل متحدثا رسميا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شؤون مجلس النواب
ترأس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات 2024
عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء
يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة
يترأس الأمانة الفنية للحوار الوطني
في 4 يونيو 2024 تم تعيينه عضوا بمجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب من ذوي الخبرة
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مايا مرسي – وزيرة التضامن الاجتماعي
حصلت على الدكتوراة في السياسات العامة والأمن الإنساني للمرأة العربية
حصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة عام 1998
حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1997
شغلت منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة عام 2016
رئيس لفريق العمل الإقليمى لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من 2013-2016
شغلت منصب رئيسة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر في الفترة من 2010 – 2013
عملت كمنسق وطني لمشروعات صندوق الأمم المتحدة للمرأة والاتصال بجامعة الدول العربية من 1999-2010
مديرة للمكتب الوطني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر 2000-2013
منسقة لمشاريع صندوق الأمم المتحدة للمرأة بمصر 1999-2000
مسؤولة مشروع تعليم وتمكين الفتيات التابع لوزارة التعليم في مصر 1998-1999
عملت كمسؤولة لمشروع التنمية البشرية المستدامة الذي نفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع ووزارة الإدارة المحلية في مصر 1995-1998
حصلت على جائزة امرأة العقد في التمكين والحياة العامة عام 2018
حصلت على جائزة واحدة من ضمن 50 سيدة الأكثر تأثيرا في مصر عام 2016
حصلت على جائزة العمل الريادي للمرأة من الامارات لعام 2019
حصلت على تكريم من السيدة الأولى في مصر عام 2020
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المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان
تولى رئاسة جهاز تنمية مدينة الشروق
تولى رئاسة جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.
عمل نائب لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للطرق والتطوير
تولى نائبا لرئيس جهاز مدينة بدر للطرق والكهرباء
تولى معاون رئيس جهاز مدينة بدر
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هشام الحنفي وزير الطيران
عمل رئيسا للشركة القابضة لمصر للطيران
شغل منصب رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.
تولى منصب رئيس سلطة الطيران المدني المصري 015
استطاعت شركة مصر للطيران في عهده تحقيق فائض أرباح خلال شهر يوليو الماضي يقدر بـ247 مليون جنيه
افتتح خلال فترة إدارته "للشركة القابضة" متحف "مصر للطيران"
تولى منصب مندوب مصر الدائم وعضو بمجلس ادارة المنظمة العالمية للطيران
المدني الإيكاو
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محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
حصل على البكالوريوس في يونيو 1982
حصل على درجة الماجستير عام 1986
حصل على الدكتوراة 1993
حصل على الكثير من جوائز الدولة في مجالات الفنون المعمارية والاتصالات والإدارة
يعمل أستاذا متفرغا منذ 12 ديسمبر 2020
حصل على الأستاذية في 2005
شغل خلال سنوات مسيرته العلمية والمهنية الكثير من المناصب
تقلد منصب وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا في جامعة عين شمس
عين عميدا لكلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا في جامعة عين شمس لمدة 3 سنوات
عين نائبا لوزير التعليم العالي ثم وزيرا للتعليم العالي
شغل منصب المنسق العام بقسم العمارة وتولى الإشراف على متابعة المشروعات القومية
تقلد منصب عضو بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
- عدنان الفنجري – وزير العدل
تولى العديد من المناصب ومنها منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية
عين قائما بأعمال النائب العام عبد المجيد محمود ورئيسا لمحكمة استئناف القاهرة
تولى منصب مساعد النائب العام ومدير التفتيش القضائي للنيابات
تولى تقييم أعضاء النيابة العامة بمختلف النيابات
شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية
شارك في المؤتمر السنوي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي لأجهزة مكافحة الفساد
- المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان
تولى رئاسة جهاز تنمية مدينة الشروق
تولى رئاسة جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة
عمل نائبا لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للطرق والتطوير
تولى نائبا لرئيس جهاز مدينة بدر للطرق والكهرباء
تولى معاون رئيس جهاز مدينة بدر
المصدر: RT
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