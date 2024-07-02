مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 15:49 GMT

    من هم وزراء مصر الجدد؟

    تستعد الحكومة المصرية الجديدة لأداء اليمين الدستورية غدا الأربعاء، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث شهدت تغييرات كبيرة وواسعة.

    من هم وزراء مصر الجدد؟
    إقرأ المزيد
    "تغييرات مفاجئة".. الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي غدا

    ونرصد السيرة الذاتية لأبرز الوزراء المصريين الجدد بعد اختيارهم في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وهم كالتالي:

    1. شريف فاروق - وزير التموين

      حصل على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس عام 1987

      حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك عام 2009

      حصل على دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس

      ترأس الهيئة القومية للبريد المصري منذ يونيو 2020

      شغل عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي منذ 10 مارس 2022

      شغل منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

      عمل في البنك المصري الخليجي بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 حتى فبراير 2017

      عمل في مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007

      عمل في البنك المصري الأمريكي بالقاهرة خلال الفترة من 1989 حتى 2002

    2. أحمد كجوك - وزير المالية

      حصل على ماجستير من كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010

      حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية

      حصل على بكالوريوس علوم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998

      شغل منصب خبير اقتصادي لدى البنك الدولي بالقاهرة من يونيو 2013 حتى الوقت الحالي

      عمل نائب مساعد وزير المالية لشؤون شراكة دوفيل من مايو 2011 حتى 2013

      عمل مديرا لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013

      عمل نائبا لنائب رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد من أغسطس 2010 حتى فبراير 2011

      شغل منصب المدير التنفيذي لوحدة السياسة المالية الكلية بوزارة المالية في الفترة من 2004 حتى 2008

      عمل مساعد محاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفترة من عام 2007 حتى 2008

      عمل اقتصاديا في وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة من 1999 حتى 2001

      جرى انتخابه في 2015 ليشغل منصب رئيس إدارة للدعم الفني في مكتب البنك الدولي في القاهرة

    3. أسامة الأزهري – وزير الأوقاف

      ولد في 16 يوليو 1976 بالإسكندرية

      حاصل على ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر عام 1999

      عمل معيدا بقسم الحديث الشريف بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط عام 2000

      حاصل على درجة الماجستير في الحديث الشريف من جامعة الأزهر عام 2005

      عمل مدرسا مساعدا بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط عام 2005

      حصل على الدكتوراه من كلية أصول الدين عام 2011

      يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية منذ عام 2014

    4. المستشار محمود فوزي - وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

      حصل على ليسانس الحقوق عام 2000

      حصل على ماجستير في القانون الخاص والقانون العام عام 2002

      حصل على ماجستير في القانون الدولي والمقارن جامعة إنديانا الأمريكية / ICL / عام 2009

      شغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للإعلام

      شغل منصب الأمين العام لمجلس النواب

      عمل مستشارا قانونيا لرئيس مجلس النواب من عام 2016 حتى 2020

      عمل مستشارا قانونيا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي

      عمل مستشارا قانونيا لوزير التجارة والصناعة

      عمل مستشارا قانونيا لوزارة المالية لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص

      عمل معاونا للأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة المساهمة في وضع مشروع دستور 2014

      عمل متحدثا رسميا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شؤون مجلس النواب

      ترأس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات 2024

      عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء

      يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة

      يترأس الأمانة الفنية للحوار الوطني

      في 4 يونيو 2024 تم تعيينه عضوا بمجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب من ذوي الخبرة

    5. مايا مرسي – وزيرة التضامن الاجتماعي

      حصلت على الدكتوراة في السياسات العامة والأمن الإنساني للمرأة العربية

      حصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة عام 1998

      حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1997

      شغلت منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة عام 2016

      رئيس لفريق العمل الإقليمى لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من 2013-2016

      شغلت منصب رئيسة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر في الفترة من 2010 – 2013

      عملت كمنسق وطني لمشروعات صندوق الأمم المتحدة للمرأة والاتصال بجامعة الدول العربية من 1999-2010

      مديرة للمكتب الوطني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر 2000-2013

      منسقة لمشاريع صندوق الأمم المتحدة للمرأة بمصر 1999-2000

      مسؤولة مشروع تعليم وتمكين الفتيات التابع لوزارة التعليم في مصر 1998-1999

      عملت كمسؤولة لمشروع التنمية البشرية المستدامة الذي نفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع ووزارة الإدارة المحلية في مصر 1995-1998

      حصلت على جائزة امرأة العقد في التمكين والحياة العامة عام 2018

      حصلت على جائزة واحدة من ضمن 50 سيدة الأكثر تأثيرا في مصر عام 2016

      حصلت على جائزة العمل الريادي للمرأة من الامارات لعام 2019

      حصلت على تكريم من السيدة الأولى في مصر عام 2020

    6. المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

      تولى رئاسة جهاز تنمية مدينة الشروق

      تولى رئاسة جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

      عمل نائب لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للطرق والتطوير

      تولى نائبا لرئيس جهاز مدينة بدر للطرق والكهرباء

      تولى معاون رئيس جهاز مدينة بدر

    7. هشام الحنفي وزير الطيران

      عمل رئيسا للشركة القابضة لمصر للطيران

      شغل منصب رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

      تولى منصب رئيس سلطة الطيران المدني المصري 015

      استطاعت شركة مصر للطيران في عهده تحقيق فائض أرباح خلال شهر يوليو الماضي يقدر بـ247 مليون جنيه

      افتتح خلال فترة إدارته "للشركة القابضة" متحف "مصر للطيران"

      تولى منصب مندوب مصر الدائم وعضو بمجلس ادارة المنظمة العالمية للطيران

      المدني الإيكاو

    8. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

      حصل على البكالوريوس في يونيو 1982
      حصل على درجة الماجستير عام 1986
      حصل على الدكتوراة 1993
      حصل على الكثير من جوائز الدولة في مجالات الفنون المعمارية والاتصالات والإدارة
      يعمل أستاذا متفرغا منذ 12 ديسمبر 2020
      حصل على الأستاذية في 2005
      شغل خلال سنوات مسيرته العلمية والمهنية الكثير من المناصب
      تقلد منصب وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا في جامعة عين شمس
      عين عميدا لكلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا في جامعة عين شمس لمدة 3 سنوات
      عين نائبا لوزير التعليم العالي ثم وزيرا للتعليم العالي
      شغل منصب المنسق العام بقسم العمارة وتولى الإشراف على متابعة المشروعات القومية
      تقلد منصب عضو بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

    9. عدنان الفنجري – وزير العدل
      تولى العديد من المناصب ومنها منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية
      عين قائما بأعمال النائب العام عبد المجيد محمود ورئيسا لمحكمة استئناف القاهرة
      تولى منصب مساعد النائب العام ومدير التفتيش القضائي للنيابات
      تولى تقييم أعضاء النيابة العامة بمختلف النيابات
      شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية
      شارك في المؤتمر السنوي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي لأجهزة مكافحة الفساد
    10. المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

      تولى رئاسة جهاز تنمية مدينة الشروق

      تولى رئاسة جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة

      عمل نائبا لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للطرق والتطوير

      تولى نائبا لرئيس جهاز مدينة بدر للطرق والكهرباء

      تولى معاون رئيس جهاز مدينة بدر

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم العربي

    "تتعمد إبراز مفاتنها".. النيابة العامة المصرية تنظر في واقعة القبض على بلوغر تنشر فيديوهات الفسق