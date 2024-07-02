عمل في البنك المصري الأمريكي بالقاهرة خلال الفترة من 1989 حتى 2002

عمل في مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007

عمل في البنك المصري الخليجي بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 حتى فبراير 2017

حصل على دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس

حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك عام 2009

حصل على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس عام 1987

أحمد كجوك - وزير المالية

حصل على ماجستير من كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010

حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية

حصل على بكالوريوس علوم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998

شغل منصب خبير اقتصادي لدى البنك الدولي بالقاهرة من يونيو 2013 حتى الوقت الحالي

عمل نائب مساعد وزير المالية لشؤون شراكة دوفيل من مايو 2011 حتى 2013

عمل مديرا لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013

عمل نائبا لنائب رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد من أغسطس 2010 حتى فبراير 2011

شغل منصب المدير التنفيذي لوحدة السياسة المالية الكلية بوزارة المالية في الفترة من 2004 حتى 2008

عمل مساعد محاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفترة من عام 2007 حتى 2008

عمل اقتصاديا في وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة من 1999 حتى 2001

جرى انتخابه في 2015 ليشغل منصب رئيس إدارة للدعم الفني في مكتب البنك الدولي في القاهرة