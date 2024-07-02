مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 21:55 GMT

    "المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن ضرب هدف حيوي إسرائيلي في حيفا بمشاركة "الحوثيين"

    أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، ضربها هدفا حيويا في حيفا شمال إسرائيل بالاشتراك مع قوات "الحوثيين" بعدد من الصواريخ.

    Legion-Media

    وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، نفذت المقاومة الإسلامية في العراق بالإشتراك مع القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية بواسطة الصواريخ استهدفت هدفا حيويا في حيفا المحتلة".

    إقرأ المزيد
    "المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف موقع حيوي في إيلات عقب دوي إنذارات وانفجارات فيها

    هذا وأعلن المتحدث باسم حركة أنصار الله الحوثية العميد يحيى سريع في بيان مساء الثلاثاء تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا، بعدد من الصواريخ المجنحة وقد حققت أهدافها بنجاح.

    وتتبنى "فصائل المقاومة في العراق" قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

    وعقدت "تنسيقية المقاومة العراقية" في وقت سابق، اجتماعا إثر تهديدات إسرائيلية أمريكية بشن حرب شاملة على لبنان ومقاومته، موضحة أنه "إذا ما نفذت إسرئيل تهديدها فإن وتيرة ونوعية العمليات سوف تتصاعد ضدهم".

    كما أكدت أن "المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة ستكون أهدافا مشروعة للمقاومة".

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم العربي

    "تتعمد إبراز مفاتنها".. النيابة العامة المصرية تنظر في واقعة القبض على بلوغر تنشر فيديوهات الفسق