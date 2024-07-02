وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، نفذت المقاومة الإسلامية في العراق بالإشتراك مع القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية بواسطة الصواريخ استهدفت هدفا حيويا في حيفا المحتلة".

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هذا وأعلن المتحدث باسم حركة أنصار الله الحوثية العميد يحيى سريع في بيان مساء الثلاثاء تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا، بعدد من الصواريخ المجنحة وقد حققت أهدافها بنجاح.

وتتبنى "فصائل المقاومة في العراق" قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعقدت "تنسيقية المقاومة العراقية" في وقت سابق، اجتماعا إثر تهديدات إسرائيلية أمريكية بشن حرب شاملة على لبنان ومقاومته، موضحة أنه "إذا ما نفذت إسرئيل تهديدها فإن وتيرة ونوعية العمليات سوف تتصاعد ضدهم".

كما أكدت أن "المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة ستكون أهدافا مشروعة للمقاومة".

المصدر: RT