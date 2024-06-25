"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف موقع حيوي في إيلات عقب دوي إنذارات وانفجارات فيها

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الأربعاء استهدافها لهدف حيوي في إيلات بجنوب إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 ، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

وجاء ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صافرات الإنذار في مدينة إيلات، خشية تسلل طائرة مسيّرة.

ونشرت صفحات إخبارية إسرائيلية مقاطع فيديو توثق سقوط مقذوف "في إيلات"، مع دوي صافرات الإنذار وسماع أصوات انفجارات.

في حين قال المتحدث باسم بلدية إيلات لاحقا: "إلحاقا للإنذار الذي تم سماعه في إيلات (2:21 صباحا)، أفاد مسؤولو الأمن في المنطقة بأنه تم تنفيذ اعتراض ناجح لهدف تم إطلاقه في اتجاه إيلات ولم يعبر المنطقة..يجب أن تستمروا في إطاعة توجيهات قيادة الجبهة الداخلية"

ويوم الاثنين، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" ضربها هدفا حيويا في حيفا بشمال إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

في حين أنها قبل ذلك بيوم، أكدت استهدافها "هدفا حيويا" بسواحل البحر الميت و"هدفا حيويا" في إيلات جنوبي إسرائيل، بواسطة الطيران المسيّر.

وبين الحين والآخر، تتبنى فصائل المقاومة في العراق قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي".

ومؤخرا، مع التصعيد في بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، حذرت فصائل عراقية إسرائيل من شنها حربا شاملة على لبنان، معلنة استعدادها للمشاركة في القتال، حيث أكدت "عصائب أهل الحق" أن مصالح أمريكا بالعراق والمنطقة محل استهداف إذا واشنطن دعمت إسرائيل بهجوم على لبنان.

كما هدد الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء" التابعة للحشد الشعبي العراقي أبو آلاء الولائي إسرائيل بـ"قتال من نقطة الصفر" إذا شنت حربا على لبنان وباستخدام كامل الترسانة العسكرية.

المصدر: RT