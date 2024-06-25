"الجريدة" عن مصدر إيراني: هجمات "من شتى الاتجاهات" على إسرائيل إذا شنت حربا شاملة على "حزب الله"

قال مصدر رفيع المستوى بمجلس الأمن القومي الإيراني الأعلى لصحيفة "الجريدة" الكويتية إنه إذا قررت إسرائيل شن حرب واسعة النطاق على "حزب الله"، فإن "جبهة المقاومة ستدخل المعركة بقوة".

ونقلت "الجريدة" عن مصدر رفيع المستوى في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه "في حين يقوم الأمريكيون والفرنسيون باتصالات دبلوماسية مع الأطراف اللبنانية وإسرائيل لمنع الحرب، فإن الاتصالات الأمنية بين إيران والولايات المتحدة وصلت إلى ذروتها في الأيام القليلة الماضية، حيث أعاد الجانبان تشغيل خط أحمر مباشر بينهما للمرة الأولى منذ إقفاله بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني قبل نحو 4 سنوات في بغداد".

وأضاف المصدر للصحيفة أنه "في الاتصال الأخير، أبلغت طهران واشنطن أن الحرب المحتملة في لبنان ستكون مختلفة جدا عن تلك الدائرة في غزة، وأنه إذا قررت إسرائيل شن حرب واسعة النطاق على "حزب الله"، فإن "جبهة المقاومة" ستدخل المعركة بقوة، وستقدم إيران كل ما لديها من إمكانات لحلفائها لشن هجمات على إسرائيل "من شتى الاتجاهات"، وبالتأكيد لن تقتصر المواجهة على إسرائيل والحزب".

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وفي سياق متصل، هدد الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء" التابعة للحشد الشعبي العراقي أبو آلاء الولائي إسرائيل بـ"قتال من نقطة الصفر" إذا شنت حربا على لبنان وباستخدام كامل الترسانة العسكرية.

كما قال الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" في العراق، قيس الخزعلي، أمس الاثنين، إن استمرار واشنطن بدعم إسرائيل وفي حال هاجمت الأخيرة لبنان وحزب الله، فـ"سنجعل كل مصالحها بالمنطقة والعراق محل استهداف".

وتأتي هذ التصريحات على ضوء تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية جاء فيه أن "كتائب حزب الله بالعراق" و"حركة النجباء" أعلنا استعدادهما للمشاركة إلى جانب "حزب الله" في حال موافقته، لمواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل على لبنان.

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المصدر: "الجريدة" + RT