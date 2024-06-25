قائد سلاح الجو الإسرائيلي: نرفع الجهوزية لأي هجوم على لبنان

أجرى قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار تقييما للوضع مع قائد القيادة الشمالية أوري غوردين، مؤكدا زيادة الاستعداد لأي هجوم على لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن بار وقادة كبار في سلاح الجو أجروا نقاشا مشتركا مع قادة الألوية الإقليمية في القيادة الشمالية العسكرية.

وأضاف: "كما عقد القادة جلسة لتقييم الوضع مع قائد القيادة الشمالية حيث تابع القادة مواصلة حماية البلدات الشمالية إلى جانب عملية رفع الجاهزية لهجوم في لبنان والتعاون بين القيادة الشمالية وسلاح الجو".

أجرى قائد سلاح الجو الميجر جنرال تومر بار وقادة كبار في سلاح الجو حديثًا مشتركًا مع قادة الألوية الإقليمية في القيادة الشمالية العسكرية.



كما عقد القادة جلسة لتقييم الوضع مع قائد القيادة الشمالية الميجر جنرال أوري غوردين حيث تابع القادة مواصلة حماية البلدات الشمالية إلى جانب… pic.twitter.com/AyXNbGclDl — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 25, 2024

وتأتي الجلسة هذه في وقت حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من شن إسرائيل لهجوم كبير ضد "حزب الله"، مشددا على "أهمية تجنب المزيد من التصعيد للصراع والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى منازلها".

وكان تحذير بلينكن هو الأحدث من مسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن، حيث تسعى الإدارة إلى منع اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله".

حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون من أن أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان سيخاطر برد إيراني دفاعا عن حزب الله، وأن القوات الأمريكية ستواجه تحديا يتمثل في تعزيز مظلة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي للمناوشات على الحدود الشمالية، بينما أكد أن إسرائيل تستعد لمواجهة التهديد عسكريا إذا لزم الأمر.

المصدر: RT