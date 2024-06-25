وزير الدفاع الأمريكي يحذر من حرب إقليمية في المنطقة وغالانت يقول: الوقت ينفذ منا في غزة

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء، من مخاطر اندلاع حرب إقليمية في منطقة الشرق الأوسط إذا تدهورت الأمور بين إسرائيل و"حزب الله" البناني.

وقال أوستن: "حرب أخرى بين إسرائيل وحزب الله قد تتحول بسهولة إلى حرب إقليمية، نولي أهمية للحل الدبلوماسي لوقف التصعيد على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن "دعمنا لأمن إسرائيل ثابت ولا يتزحزح".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "لن ننسى وقفة واشنطن معنا منذ اليوم الأول لهجوم السابع من أكتوبر، ونحن عازمون على إرساء الأمن وتغيير الواقع على الأرض والوقت ينفد".

هذا وحذر مسؤولون أمريكيون وغربيون في محادثات مع نظرائهم اللبنانيين، من أن إسرائيل جادة في تهديداتها وتعتزم التحرك عسكريا ضد لبنان، إذا ما فشلت المساعي للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي المواجهات الحدودية المتصاعدة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، بحسب ما أوردت الإذاعة العامة الإسرائيلية.

يأتي ذلك على خلفية تصاعد القلق الدولي إزاء تصاعد المواجهات الحدودية المتواصلة منذ 8 أكتوبر الماضي بين إسرائيل و"حزب الله" على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتزايد خطر نشوب صراع أوسع في المنطقة بمشاركة إيرانية، وسط مساع للتوصل إلى حل دبلوماسي، فيما يربط "حزب الله" التهدئة بإنهاء الحرب على غزة.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالـ"مطلعة" قولها إن الدبلوماسيين الغربيين يطالبون لبنان بكبح جماح "حزب الله"، ويشددون على أن "إسرائيل جادة عندما تقول إنها ستتحرك" عسكريا ضد لبنان لضرب قدرات "حزب الله" وإبعاد مقاتليه عن المنطقة الحدودية جنوبي لبنان إلى ما وراء نهر الليطاني شمالا.

وأشارت الإذاعة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تشعر بقلق بالغ من أن كلا من إسرائيل وحزب الله يسيئان التقدير عندما يصعدان تهديداتهما العلنية، وهجماتهما على الأرض معتقدين أنهما قادران على تجنب حرب شاملة"، كما يشعر كبار المسؤولين الأميركيين بـ"القلق" من أن عدم التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة، يزيد من احتمالات نشوب حرب أوسع بين إسرائيل والحزب اللبناني.

وتعتبر الإدارة في واشنطن أن ذلك سيؤدي إلى "تفاقم الأزمة الإقليمية بشكل كبير ويجر الولايات المتحدة إلى عمق الصراع".

وبحسب موقع "واللا" العبري، حث المبعوث الأميركي إلى المنطقة عاموس هوكشتاين الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله، في رسالة نقلها عبر رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، بـ"إجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بدلا من زيادة التوترات".

المصدر: RT