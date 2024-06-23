"الأخبار" تتحدث عن فصائل عراقية مستعدة للقتال إلى جانب "حزب الله" "ضد أي عدوان"

كتبت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن "كتائب حزب الله بالعراق" و"حركة النجباء" أعلنا استعدادهما للمشاركة إلى جانب "حزب الله" في حال موافقته، لمواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل على لبنان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في "المقاومة الإسلامية" في العراق أن هذين الفصيلين المسلحين أدليا بهذا الموقف خلال اجتماع بين فصائل المقاومة العراقية ووزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني.

يشار إلى أن كني كان حينها في زيارة إلى العراق قبل حلول عيد الأضحى.

ولفتت المصادر إلى أن باقري كني تحفظ على مشاركة فصائل عراقية إلى جانب "حزب الله"، وذلك تلافيا لتوسيع ساحة الحرب في المنطقة في الوقت الراهن.

وفي السياق ذاته، يؤكد كاظم الفرطوسي المتحدث باسم "كتائب سيد الشهداء" أن لدى "حزب الله" الإمكانات العالية والتجهيز الكامل والتسليح النوعي وأعدادا كبيرة من المقاتلين.

وأضاف: "كل ذلك كفيل بصد أكبر عدوان مهما كانت إمكانات العدو"، موضحا: "ومع ذلك، وفي حال تطلّب الأمر وجود المجاهدين من العراق في جنوب لبنان، سنكون في أول الخطوط المتصدية للعدوان الصهيوني، كون هذه قضية إسلامية وعربية تذوب فيها كل الخصوصيات والحدود".

يشار إلى أن أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله ذكر في خطابه يوم الأربعاء الماضي أن "قادة المسلحين في إيران والعراق وسوريا واليمن ودول أخرى عرضوا في السابق إرسال عشرات الآلاف من المسلحين لمساعدة الحزب"، ولكنه قال: "قلنا لهم شكرا، ولكننا لدينا أعداد ضخمة".

وأوضح نصر الله أن المعركة بشكلها الحالي لا تستخدم سوى جزء من القوة البشرية لـ"حزب الله".

المصدر: الأخبار اللبنانية