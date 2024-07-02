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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 14:58 GMT

    "كتائب القسام" تنشر مشاهد لعملية قنص دقيقة استهدفت جنديا إسرائيليا في الشجاعية شرق مدينة غزة ـ فيديو

    نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، لقطات من عملية قنص جندي إسرائيلي وسقوطه على متن آلية عسكرية، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

    ونشر الإعلام العسكري في "كتائب القسام" مقطع فيديو، يظهر "لحظة قنص الجندي الإسرائيلي في عملية دقيقة، وسقوطه على متن آلية عسكرية في حي الشجاعية".

    وأظهرت اللقطات رصد عناصر كتائب القسام للجندي على متن الآلية العسكرية وهو يراقب جرافة تعمل إلى جانبه، وسقوطه بعد إصابته إصابة مباشرة.

    وذكرت "كتائب القسام" في مشهد القنص: "سنبقى على جبل الرماة، وخلفنا صوت النبي يردد، لا تبرحوا".

    هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل جنديي الاحتياط الرائد إيال ابنيون والرقيب أول نداف الحنان نولر الليلة بانفجار عبوة ناسفة في ممر نيتزر بقطاع غزة.

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    كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بمقتل 17 فلسطينيا على الأقل في "مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بعد استهداف الأهالي بمحيط مسجد الشمعة" في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

    المصدر: RT

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