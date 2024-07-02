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وأظهرت فيديوهات تداولتها منصات إعلامية فلسطينية، مشاهد مروعة، لضحايا الاستهداف الإسرائيلي لمحيط مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة شمال القطاع.

شهاب

وكانت وزارة الصحة في غزة أفادت اليوم الثلاثاء، بأن "الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 25 شهيدا و81 مصابا".

ولفتت إلى أنه "بذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37 ألفا و925 شهيدا، و87 ألفا و141 مصابا".

المصدر: إعلام فلسطيني