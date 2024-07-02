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    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 11:41 GMT

    إعلام فلسطيني: الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بمحيط مسجد الشمعة شرق غزة (فيديوهات)

    أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بمقتل 17 فلسطينيا على الأقل في "مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بعد استهداف الأهالي بمحيط مسجد الشمعة" في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

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    الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين في معارك وسط قطاع غزة
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    وأظهرت فيديوهات تداولتها منصات إعلامية فلسطينية، مشاهد مروعة، لضحايا الاستهداف الإسرائيلي لمحيط مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة شمال القطاع.

    إعلام فلسطيني: الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بمحيط مسجد الشمعة شرق غزة (فيديوهات)  
    شهاب

    وكانت وزارة الصحة في غزة أفادت اليوم الثلاثاء، بأن "الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 25 شهيدا و81 مصابا".

    ولفتت إلى أنه "بذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37 ألفا و925 شهيدا، و87 ألفا و141 مصابا".

    المصدر: إعلام فلسطيني

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