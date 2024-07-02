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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 14:32 GMT

    "سرايا القدس" تعرض مشاهد لتفجيرها آلية "نمر" إسرائيلية في طولكرم (فيديو)

    عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مشاهد من عملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نمر" بعبوة شديدة الانفجار في مخيم نور شمس بطولكرم شمال الضفة الغربية.

    Legion-Media

    ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس كتيبة طولكرم مقطع فيديو يظهر "مشاهد من قصف مقاتليها وتفجير مدرعة إسرائيلية في مخيم نور شمس بطولكرم شمالي الضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة ضابط وتدمير الآلية".

    وقالت "سرايا القدس" إن "الفيديو مما سمح بنشره عن العملية".

    وأظهر مقطع الفيديو عملية إجلاء جندي مصاب إلى جانب آخر قتيل ملقى أرضا، فضلا عن محاولات سحب ما تبقى من الآلية المستهدفة من نوع "نمر".

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    هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم أمس مقتل جندي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في طولكرم، فيما أفاد اليوم الثلاثاء بمقتل جنديي الاحتياط الرائد إيال ابنيون والرقيب أول نداف الحنان نولر بانفجار عبوة ناسفة في ممر نيتزر بقطاع غزة.

    الصدر: RT

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