 
مباشر

المعهد المغربي للتقييس يعترف بشهادات الإدارة الروحية لمسلمي روسيا لـ"منتجات الحلال" في عموم المملكة

أخبار العالم العربي

المعهد المغربي للتقييس يعترف بشهادات الإدارة الروحية لمسلمي روسيا لـ
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xtqp

أعلنت قيادة المعهد المغربي للتقييس "إيمانور" الاعتراف بشهادات الحلال من المركز الدولي للتوحيد القياسي وإصدار الشهادات "الحلال" في الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية.

وتم تسليم وثائق الاعتماد رسميا إلى المدير العام للمركزأيدار غازيزوف.
وعلى هامش الحدث، قال الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في المملكة المغربية، أليكسي أندرييف: "لقد أصبح المركز أول منظمة روسية يتم الاعتراف بشهاداتها في جميع أنحاء المغرب. كان هذا نتيجة للعمل الشامل للجانبين الروسي والمغربي ما يفتح فرصا جديدة للتعاون العملي بين رواد الأعمال الاقتصاديين".

المعهد المغربي للتقييس يعترف بشهادات الإدارة الروحية لمسلمي روسيا لـ
RT


وخلال المفاوضات بين البعثة التجارية الروسية في المغرب والمركز الدولي للتوحيد القياسي "الحلال" وجمعية المصدرين المغاربة، تم التوصل إلى اتفاق حول معايير مزيد من التعاون وتكثيف العمل لجذب شركات إنتاج الحلال الروسية والمغربية للمشاركة في فعاليات المعارض المتخصصة في البلدين (معرض الحلال الروسي في قازان ومعرض سيام الزراعي في مكناس).

المعهد المغربي للتقييس يعترف بشهادات الإدارة الروحية لمسلمي روسيا لـ
RT

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا