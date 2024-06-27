الإمارات تحدد مدة خطبة صلاة الجمعة بنحو 10 دقائق صيفا

وجهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، جميع خطباء المساجد التابعة لها، بالإيجاز في خطبة الجمعة بحيث لا تتجاوز مدة إلقاء الخطبة مع الصلاة 10 دقائق.

وحددت الهيئة مدة خطبة صلاة الجمعة بـ 10 دقائق ابتداء من غد الجمعة حتى بداية شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن قرارها جاء "حرصا على سلامة المصلين، ودفعا للمشقة عن مرتادي بيوت الله تعالى خاصة في شهور الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة".

لا تتجاوز مدة إلقاء الخطبة مع الصلاة 10 دقائق.. "#الشؤون_الإسلامية_والأوقاف_والزكاة" توجه جميع خطباء المساجد التابعة لها على مستوى إمارات الدولة بالإيجاز في خطبة #صلاة_الجمعة، وذلك ابتداءً من غد الجمعة الموافق 28/6/2024م حتى بداية شهر أكتوبر pic.twitter.com/RkWfxFm8AZ — فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) June 27, 2024

وذكرت الهيئة في بيان أن "التيسير هو منهج راسخ في ديننا الإسلامي الحنيف الذي يعد أن حماية النفس والمحافظة على الصحة من الضروريات الخمس والمتمثلة في حفظ الدين والنفس والمال والنسل والعقل".

وأوضحت أن هذا الإجراء "يتماشى مع نهج دولتنا وقيادتنا الرشيدة التي تولي جانب المحافظة على صحة الأفراد اهتماما خاصا بسن التشريعات والقوانين المنظمة التي تعزز هذا الجانب".

كما أكدت الهيئة "حرصها على العناية بالمساجد ورعايتها وتوفير كل متطلباتها وتهيئة البيئة المريحة للمصلين التي تمكنهم من أداء صلواتهم في بيوت الله بروحانية وطمأنينة".

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المصدر: RT