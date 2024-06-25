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"هذا ما نأمله ونرجوه".. "حماس" توجه رسالة إلى مصر بخصوص معبر رفح

أخبار العالم العربي

Globallookpress
من جانب معبر رفح - قطاع غزة
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أعلن القيادي في "حماس" موسى أبو مرزوق أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمجاعة وخاصة في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه على دولة مصر تحمل جزء من هذا الجانب وهناك مسؤولية كبيرة عليها.

ولفت أبومرزوق في حوار مع برنامج "نيوزميكر" على قناة RT العربية، إلى أن مصر أغلقت معبر رفح من جهتها بسبب سيطرة الجيش الإسرائيلي على جهة المعبر المقابلة، راجيا أن تقوم مصر بدور في هذا الأمر وعبر عن أمله في قيامها بذلك.

وأضاف أبو مرزوق: "الشعب الفلسطيني يتعرض لمجاعة غير مسبوقة وعلى مصر تحمل جزء من هذا الجانب وهذا ما نأمله نحن ونرجوه منها.. أن ترى دولة بحجم مصر وإخوانها يموتون من الجوع والقصة ليست قصة معبر وهناك مسؤوليات أكبر يجب أن يضطلع بها المصريون".

المصدر: RT

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