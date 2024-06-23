مراسلنا: تحرك كبير لآليات الجيش الإسرائيلي واشتباكات ضارية وانفجارات عنيفة وسط رفح

أفاد مراسلنا بتحرك كبير لآليات الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع اشتباكات ضارية وانفجارات عنيفة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام من جديد بنسف مربع سكني غربي مدينة رفح.

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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37598، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء هجوم الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86032 منذ ذلك التاريخ في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

الجدير بالذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي توجه إلى واشنطن للقاء أعضاء بالإدارة الأمريكية وصرح قبل سفره لوسائل إعلام إسرائيلية أنه سيبحث مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن الانتقال إلى المرحلة الـ3 من العملية العسكرية في غزة، وكذلك الوضع على الجبهة ضد "حزب الله"، وتأمين الدعم الأمريكي اللازم.

المصدر: RT + وكالات