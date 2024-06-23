مراسلنا: وسط وغربي رفح يتعرضان لقصف مدفعي وجوي إسرائيلي عنيف

تابعوا RT على

أفاد مراسلنا بقصف مدفعي عنيف ينفذه الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع إطلاق للنار على محور حي تل السعودي غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشار مراسلنا إلى أن القصف يستهدف وسط مدينة رفح وتشارك فيه الدبابات والمروحيات.

ولفت إلى نسف الجيش الإسرائيلي منازل في "حي البرازيل" جنوبي مدينة رفح.

وقبل قليل، أفاد مراسلنا بتحرك كبير لآليات الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع اشتباكات ضارية جارية وانفجارات عنيفة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام مجددا بنسف مربع سكني غربي مدينة رفح.

المصدر: RT