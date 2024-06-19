"حزب الله" يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية مهمة

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء يوم الأربعاء، استهداف ثلاثة مواقع حساسة تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.‏

وأشار "حزب الله" في بيانات منفصلة استهداف "موقع الرمثا وموقع زبدين، وكذلك موقع السماقة".

وأوضح في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 08:54 من مساء يوم الأربعاء 19-6-2024، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

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وأضاف "حزب الله" في بيان: "استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:07 من مساء يوم الأربعاء 19-6-2024، موقع زبدين في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

وأكد في بيان آخر: "استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:15 من مساء يوم الأربعاء 19-6-2024، موقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

وكثف "حزب الله" من عملياته اليوم، حيث أشار في وقت سابق، إلى "استهداف تموضعات لجنود الجيش الإسرائيلي داخل مستعمرة المطلة، ومقر قيادة اللواء الشرقي في كريات شمونة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "فرق بلدية كريات شمونة وأعضاء فرقة الإنذار أجرت عمليات مسح في المستوطنة بعد بلاغات عن سقوط صواريخ"، موضحة أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار في عدة مستوطنات".

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، رغم قيام المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين بمباحثات طارئة في تل أبيب وبيروت.

المصدر: RT