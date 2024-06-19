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موسكو ترفض الاتهامات الأمريكية بشأن انتهاك نظام العقوبات ضد ليبيا

أخبار العالم العربي

موسكو ترفض الاتهامات الأمريكية بشأن انتهاك نظام العقوبات ضد ليبيا
Legion-Media Imago
نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا
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رفضت روسيا الاتهامات الأمريكية لها بشأن الانتهاك المزعوم لنظام العقوبات الدولية ضد ليبيا.

وقالت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "نعيد إلى الأذهان أن التعاون الروسي الليبي المبني على الصداقة تقليديا ينفذ مع مراعاة كافة الالتزامات الدولية ولا يتناقض مع بنود قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن".

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وأضافت أن المحاولات "للتلاعب بالخلافات الداخلية الليبية وإفساد العلاقات مع شركائنا لن تنجح".

وتابعت: "أما بخصوص التأثير السلبي على الوضع في ليبيا، فإنه لا أن يتنافس أحد مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في هذا المجال، نظرا لما ارتكبت في الدولة والمنطقة في عام 2011".

وجاء ذلك ردا على اتهامات المندوبة الأمريكي لروسيا بأنها تنتهك نظام العقوبات المفروضة على ليبيا بقرارات من مجلس الأمن الدولي.

المصدر: نوفوستي

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