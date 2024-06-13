إصابة عاملين وافدين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب جنوب العاصمة الليبية طرابلس

أفاد مراسل RT بإصابة عاملين من العمالة الوافدة، أحدهما حالته خطيرة، إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في منطقة عين زارة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح مراسل RT أن الحادث وقع في منطقة عين زارة جنوب العاصمة الليبية طرابلس قرب جامع الكحيلي، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وذكر المراسل أن السلطات المحلية تعمل حاليا على تأمين المنطقة والتحقيق في الحادث لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

ومنذ انتهاء الحرب التي اندلعت في جنوب العاصمة طرابلس عام 2019، تعاني المنطقة من تأثيرات كبيرة نتيجة مخلفات الحرب، بما في ذلك الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وتشكل هذه المخلفات تهديدا يوميا لسكان المنطقة، حيث تسجل باستمرار حالات إصابة ووفيات نتيجة انفجار الألغام.

وتواجه الجهود المبذولة من قبل الجهات المحلية والدولية لتطهير المنطقة من مخلفات الحرب، تحديات كبيرة بسبب كثافة الألغام وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة. ورغم بعض التقدم في عمليات إزالة الألغام، لا تزال مساحات واسعة غير آمنة.

بالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت مخلفات الحرب في عرقلة التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في جنوب طرابلس، حيث يخشى المستثمرون والسكان العودة إلى المنطقة بسبب المخاطر المستمرة.

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وتبذل المنظمات الإنسانية والفرق المختصة جهودا كبيرة لتوعية السكان بمخاطر الألغام وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين.

كما أن استمرار هذه المعاناة يعكس الحاجة الملحة لتعزيز الجهود الدولية والمحلية لتطهير المنطقة بشكل كامل وضمان عودة الحياة إلى طبيعتها، مع توفير الدعم اللازم للمتضررين من آثار الحرب.

المصدر: RT