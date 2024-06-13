تونس: وفاة عنصر أمني خلال مداهمة مأوى للمهاجرين الأفارقة

توفي مساء الأربعاء رجل أمن بمدينة صفاقس التونسية إثر وصوله للمستشفى متأثرا بإصابة خطيرة رغم تقديم الإسعافات الأولية له، حسبما أفاد مدير صحة صفاقس حاتم الشريف.

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وأكد الشريف في تصريح للإذاعة الوطنية التونسية استقبال جثة شخص آخر، وهو إفريقي من جنوب الصحراء، مضيفا أن تم نقل الجثتين لقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة لتحديد أسباب الوفاة.

من جهته، كشف الناطق باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس هشام بن عياد أنه تم تنفيذ عملية مداهمة أمنية لإحدى العمارات بالمدينة وهي عمارة تأوي مجموعة من الأفارقة من دول جنوب الصحراء، وأن عنصر الأمن سقط من أعلى العمارة أثناء ملاحقة بعض الأنفار من الأفارقة، كما توفي شخص إفريقي من جنوب الصحراء إثر سقوطه من سطح العمارة أيضا.

وأشار المسؤول القضائي إلى أنه تم فتح بحث تحقيقي للتعرف على أسباب وملابسات الحوادث المذكورة.

المصدر: الإذاعة الوطنية التونسية