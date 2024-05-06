تونس.. الإدارة العامة للحرس تصدر بيانا عقب تداول فيديو لاعتداء مهاجرين من جنوب الصحراء على أمنيين

أصدرت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس بيانا توضيحيا يوم الاثنين عقب تداول فيديو لاعتداء مهاجرين من جنوب الصحراء على أمنيين.

وتداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة مقطع فيديو وثق عنصرا من عناصر الحرس الوطني ملقى أرضا وملطخا بالدماء ومحاطا بأفارقة من جنوب الصحراء.

كما تم تداول صورة أخرى لأمني ادعى ناشروها أنه قتل على يد مجموعة من المهاجرين غير النظاميين في مخيم بإحدى الضياع.

وردا على ذلك، فندت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ زمن وقوع الحادثة والأسباب، حيث قالت إن مقطع الفيديو وقع السنة الماضية خلال احتجاجات واعتداءات أفارقة من جنوب الصحراء على الوحدات الأمنية أثناء تدخلهم لفض نزاع وقد تم إسعاف العون وبقي تحت الرعاية الطبية واستأنف نشاطه المهني.

وبخصوص الصورة، أكدت الإدارة أنها تعود لأحد منتسبي الحرس الوطني وقد فارق الحياة منذ سنتين نتيجة أزمة قلبية ولا علاقة له بالأحداث الجارية.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني إلى ضرورة التحقق من مصداقية المعلومات قبل نشرها أو اعتمادها من المصادر الرسمية.

المصدر: RT