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مصر.. السجن المشدد 5 سنوات لمتهم في قضية إحراق كنيسة

أخبار العالم العربي

مصر.. السجن المشدد 5 سنوات لمتهم في قضية إحراق كنيسة
Globallookpress
سيارات تحترق خلال اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين وسط القاهرة - مصر 9 أكتوبر 2011.
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قضت محكمة جنايات مستأنف بدر المصرية، بعقوبة السجن المشدد 5 سنوات خلال جلسة إعادة محاكمة شخص لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم".

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التورط في أحداث شغب كفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع واقعة اقتحام مركز كرداسة.

وواجه هؤلاء تهما بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست مخالف للقانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، ناهيم عن إضرام النيران عمدا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وفي سنوات سابقة كشفت التحقيقات أن المتهمين عددهم 73، وقاموا باقتحام الكنيسة المذكورة ونهب محتوياتها، وإضرام النيران بها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات "مكتب الإرشاد" بارتكاب أعمال عنف في حال فض قوات الشرطة لاعتصام ميداني "رابعة" و"النهضة" المعروفين.

المصدر: القاهرة 24

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