مصر.. إرجاء محاكمة المتهمين بحرق كنيسة كفر حكيم حتى الـ21 من نوفمبر

أرجأت محكمة جنايات الجيزة في مصر اليوم محاكمة المتهمين بحرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة في الجيزة حتى الـ21 من نوفمبر الجاري.

وكانت المحكمة أصدرت أحكاما غيابية بلغت السجن المؤبد بحق جميع المتهمين لكونهم كانوا هاربين.

وألقي القبض على بعضهم مؤخرا وأعيدت محاكمتهم حضوريا، وتم تحديد جلسة اليوم أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عددهم 73، وقاموا باقتحام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بقرية كفر حكيم وسرقة محتوياتها، وإضرام النيران بها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات مكتب الإرشاد بارتكاب أعمال عنف في حال فض قوات الشرطة لاعتصام ميداني رابعة والنهضة.

المصدر: القاهرة 24