الوزير غانتس: إسرائيل ستقوم بعملية عسكرية ضد حزب الله اذا لم يتم التوصل الى حل سياسي

أكد الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أن "إسرائيل ستقوم بعملية عسكرية ضد "حزب الله" اذا لم يتم التوصل لحل سياسي يضع حدا لتهديدات الحزب ويسمح لسكان الشمال بالعودة لمنازلهم".

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها غانتس اليوم الجمعة مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

وفي إطار حديثه عن الحرب في قطاع غزة، دعا غانتس الأسرة الدولية إلى "ممارسة الضغوط على حركة "حماس" لكي توافق على إبرام صفقة للإفراج عن الأسرى".

هذا وأعلن غانتس أنه سيدلي بتصريح صحفي مساء يوم غد السبت، إذ إن يوم غد هو موعد انتهاء المهلة التي منحها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتلبية مطالبه حول ادارة شؤون الحرب، قبل انسحاب حزبه "همحانيه همملختي" من الحكومة.

وفي موضوع الجبهة الشمالية، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن غالبية أعضاء المجلس الوزاري للشؤون السياسية والامنية، ما عدا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لم يطلعوا على خطط الحرب الموسعة في لبنان بشكل كامل ورسمي، وأن كابينت ادارة الحرب عقد جلستين فقط مع التركيز على هذه الحرب المحتملة.

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وذكرت أوساط سياسية أن الوضع الحالي الذي يزيد فيه احتمال اندلاع حرب شاملة إلى جانب عدم معرفة التفاصيل من قبل أعضاء المجلس، وهو الجهة الوحيدة المخولة صلاحيات اتخاذ القرارات بشأن الحرب، يثير إشكالية معينة.

هذا وجدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تأكيده على ضرورة حرب شاملة ضد "حزب الله"، مشددا على أن "علينا دخول لبنان وتدمير حزب الله ونحن قادرون على ذلك".

كما أعلن قائد المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي، الجنرال أوري غوردين أن قواته أكملت الأسبوع الماضي الاستعداد العام للهجوم في الشمال، مشددا على "أننا مستعدون وجاهزون".

في حين ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن حكومة الحرب تخشى حربا شاملة مع "حزب الله"، وذلك على خلاف ما وصفته بـ"هراء النصر المطلق"، في إشارة إلى مزاعم بعض المسؤولين الإسرائيليين.

في الجهة المقابلة، يستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته النوعية ضد إسرائيل، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة"، مؤكدا أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على غزة"، كما يحذر الحزب الجيش الإسرائيلي من أنه مستعد لأي توسيع في الحرب إذا أقدمت إسرائيل عليه.

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المصدر: "هيئة البث الإسرائيلية" + RT