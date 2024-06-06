بن غفير: علينا دخول لبنان وتدمير حزب الله

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تأكيده على ضرورة حرب شاملة ضد "حزب الله"، مشددا على أن "علينا دخول لبنان وتدمير حزب الله ونحن قادرون على ذلك".

وفي مقابلة مع إذاعة الشمال 104.5FM، قال بن غفير: "لا يمكن أن يكون هناك وضع يتم فيه إجلاء سكاننا أو إحراقنا. رأيت صورة القمر الصناعي من كريات شمونة، رأيت الحرائق من جانبنا وليس الحرائق من جانبهم"، معتبرا أنه "يمكننا ممارسة المزيد من القوة، ولا توجد مشكلة في تصعيد الأمور والذهاب إلى الحرب".

واعتبر أن "كل إنسان عاقل يدرك أنه لن يكون هناك خيار سوى محاربة حزب الله. من يحلم باتفاقات سياسية يذكرني بما حلمت به حماس، بقطاع غزة. عليك أن تدخل وتقاتل وتدمر".

وعندما سئل عن رفضه تحديد الخطوط العريضة للصفقة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن، قال: "لا خلاف أننا جميعا نريد رؤية المختطفين في الوطن. ولكن لكل من يسمعنا، سكان الشمال، الجنوب، لهذا البلد بأكمله نقول لا".

وأضاف: "من وجهة نظري، هي صفقة غير شرعية ترفع راية بيضاء وتوقف الحرب"، معتبرا أن "إنهاء الحرب الآن هو هزيمة. حتى يتمكن أطفالنا من الاستمرار في العيش هنا، يجب ألا نوقف الحرب".

ورأى بن غفير أنه "إذا أوقفنا الحرب في الوقت المناسب سنة أو سنتين سيأتي حزب الله، وسترفع حماس قدراتها، وهذه المرة لن يكون 7 أكتوبر بل سيكون هناك 15 ألف قتيل".

المصدر: "معاريف"