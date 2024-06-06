"صواريخ ثقيلة وصواريخ دفاع جوي على طائرات حربية".."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل الخميس

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 06 يونيو 2024، وفقا للآتي": «

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- إطلاق صواريخ دفاع جوي على طائرات العدو الإسرائيلي الحربية التي كانت تعتدي على سمائنا ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال مما أجبرها على التراجع الى خلف الحدود.‏

3- الساعة 18:05: استهداف ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة‌‏ وإصابتها إصابة ‏مباشرة وتم تدميرها.

4- استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية، كرد على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

5- استهداف ‏موقع البغدادي بصواريخ بركان ثقيلة وإصابته إصابة مباشرة وتحقيق إصابات مؤكدة، كرد على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي صباح اليوم في عيترون.

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-القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت وتموضعات الجنود في ‏محيطها بصواريخ فلق 1 وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدمير جزء منها وإيقاع خسائر ‏مؤكدة فيها، كرد ‏على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها في عيترون.

2- الساعة 15:25:‏ استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وتم تدميرها.

3- الساعة 23:15 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

ومنذ إطلاق حركة "حماس" في السابع من أكتوبر عملية "طوفات الأقصى"، يقوم "حزب الله" بمهاجمة المجتمعات الإسرائيلية والمواقع العسكرية على طول الحدود بشكل شبه يومي، "دعما لغزة" ولـ"خلق جبهة مساندة لها"، إذ يؤكد الحزب أن توقف عملياته رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وحتى الآن، أسفرت المناوشات على الحدود عن مقتل 10 مستوطنين إسرائيليين، بالإضافة إلى مقتل 15 جنديا وجنود احتياط.

أما في لبنان فقد قتل جندي و3 صحافيين وعشرات المدنيين، بينما أعلن حزب الله مقتل 330 عنصرا في صفوفه.

المصدر: RT