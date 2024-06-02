القوات البحرية الجزائرية تنقذ بحارا أذربيجانيا

قامت وحدات القوات البحرية الجزائرية يوم الأحد، بعملية إنقاذ وإجلاء في البحر بسواحل العاصمة لرجل من جنسية أذرية بعد تعرضه لصعوبات صحية.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أنه "وفي إطار المهام الإنسانية لوحدات القوات البحرية، المتعلقة بإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، وإثر تلقي المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالجزائر العاصمة بالناحية العسكرية الأولى، يوم 02 يونيو 2024 عند الساعة 8:30، إشارة إغاثة مفادها أن السفينة المسماة TANARO RIVER الحاملة لراية بنما، القادمة من ألميريا إسبانيا باتجاه تركيا، على بعد ثلاثة 3 أميال بحرية غرب بوزريعة، على متنها بحار من جنسية أجنبية (أذربيجانية)، يعاني من ضيق شديد في التنفس وارتفاع ضغط الدم".

(وسائل إعلام جزائرية)

(وسائل إعلام جزائرية)

وأضاف البيان: "بالتنسيق مع المركز الجزائري لعمليات الحراسة والإنقاذ للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية، تم تفعيل عملية إنقاذ وإجلاء البحار، وذلك بإقحام حوامة البحث والإنقاذ AS-12 التابعة للسرب 560 لحوامات البحث والإنقاذ/ ن ع1، حيث تمكنت من إنقاذ وإجلاء البحار إلى المستشفى العمومي بزرالدة من أجل تلقي العلاج اللازم".

(وسائل إعلام جزائرية)

(وسائل إعلام جزائرية)

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تعكس الجهود المبذولة من طرف وحدات حرس السواحل للقوات البحرية، ومدى جاهزيتهم للتدخل والمساعدة في عرض البحر من أجل إنقاذ الأرواح البشرية.

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المصدر: RT + وكالة الأنباء الجزائرية