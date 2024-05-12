سلسلة من حوادث الغرق في 6 ولايات جزائرية راح ضحيتها 10 قتلى

شهدت الجزائر سلسلة من الحوادث المأساوية شملت غرق 10 أشخاص في 6 حوادث منفصلة في 6 ولايات.

وأعلن الدفاع المدني الجزائري انتشال جثامين 5 غرقى، تتراوح أعمارهم بين 14 و20 و38 عاما.

وهؤلاء الخمسة غرقوا في أحواض مائية تفتقر لمواصفات النظافة والأمان. أما الولايات التي شهدت حوادث الغرق هي تيزي وزو، الجلفة، البليدة، سطيف وعنابة.

وشهدت الجزائر العاصمة الحصيلة الأكبر من الغرقى، حيث غرق 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاما في البحر، بينما يقبع 3 أطفال آخرين في العناية المركزة بعدما جرى انتشالهم.

المصدر: RT