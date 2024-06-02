مصر: نتعاون مع تنزانيا في مجال المياه ونهر النيل هو "شريان الحياة"

بحث وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، مع السفير ريتشارد موتايوبا سفير دولة تنزانيا بالقاهرة، مجالات التعاون المشترك بين البلدين الواقعتين في حوض النيل.

وأشار الوزير المصري إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون الوثيق القائم بين بلاده وتنزانيا، ورغبة مصر في تعزيز هذا التعاون المتميز.

وأكد على عمق العلاقات المصرية التنزانية على كافة الأصعدة "حيث يمثل نهر النيل شريان الحياه الذي يربط كافة دول الحوض معا".

وأضاف أن "مصر طالما لعبت دورا رائدا لدعم أواصر التعاون بين دول حوض النيل من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف".

ووجه سويلم الدعوة للجانب التنزاني للمشاركة في المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية (AWARe)، مشيرا لأهمية هذه المبادرة لدولة تنزانيا في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات على الأرض في مجال التكيف في قطاع المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ ، كما أشار لأهمية استفادة دولة تنزانيا من الدورات التدريبية التي يقدمها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" الذي أنشأته مصر لتدريب وبناء قدرات المتخصصين الأفارقة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة (AWARe)

ومن جانبه أعرب السفير التنزاني، عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، متوجها بالشكر لـ"لدولة المصرية على ما تقدمه من دعم لدولة تنزانيا في مجال الموارد المائية والري".

وشهد اللقاء استعراض موقف المشروعات التي يتم تنفيذها تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تم من خلال إنشاء 30 بئرا جوفيا في العديد من المناطق النائية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دولة تنزانيا، حيث تم الإتفاق على الاستمرار في تفعيل مواد مذكرة التفاهم لحفر 30 بئرا جوفيا آخر وتنفيذ سدين حصاد مياه الأمطار طبقا لمتطلبات الجانب التنزاني.

المصدر: RT