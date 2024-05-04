خبير مياه مصري: بحيرة فيكتوريا تحقق أعلى منسوب في تاريخها

كشف خبير المياه المصري عباس شراقي عن ارتفاع منسوب بحيرة فيكتوريا إلى أعلى مستوى في التاريخ وفقا لآخر صور الأقمار الصناعية، موضحا أن هناك توقعات بأمطار غزيرة على الهضبة الإثيوبية.

وأوضح شراقي أن "وصول بحيرة فيكتوريا لهذا المعدل كان متوقعا منذ عدة أسابيع، حيث وصل إلى 1136.86م فوق سطح البحر في 30 أبريل الماضي، متفوقا على المنسوب السابق في 17 مايو 2020 حيث وصل إلى 1136.81م، مرتفعا 54 سم منذ أول يناير الماضى، كل سنتيمتر واحد ارتفاع يعني كمية 690 مليون م3 بإجمالي 37 مليار م3، ومازال موسم الأمطار مستمرا لنهاية مايو الجاري".

وأشار إلى أن "المنطقة الإستوائية متمثلة فى بحيرة فيكتوريا وما حولها من 6 دول (كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية) تساهم بحوالي 15% من الإيراد السنوي لنهر النيل".

وأضاف أن "الأمطار على المنطقة الإستوائية من شرق إفريقيا أعلى من معدلاتها الطبيعية (140%) في الموسم الأصغر (أكتوبر - ديسمبر) وحاليا في الموسم الأكبر (مارس - مايو)، وقد حدث انهيار لسد كيجابي بكينيا 29 أبريل الماضي وراح ضحيته أكثر من 50 قتيلا وتشريد أكثر من 200 ألف شخص، ومن قبله وفاة أكثر من 155 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة في تنزانيا وتشريد أكثر من 200 ألف شخص وأكثر من 51 ألف أسرة تضرروا من السيول والفيضانات، كما اجتاحت أمطار غزيرة رواندا وبوروندي".

وأكد أن "زيادة الأمطار في المنطقة الإستوائية غالبا يتبعها زيادة أيضا في أمطار الهضبة الاثيوبية التي تساهم بحوالي 85% من إيراد نهر النيل السنوي".

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المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية