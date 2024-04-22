خبير مياه مصري: ارتفاع منسوب بحيرة فيكتوريا يقترب من تحقيق رقم قياسي

قال خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي إن ارتفاع منسوب بحيرة فيكتوريا يقترب من تحقيق رقم قياسي، مبينا أن زيادة الأمطار في المنطقة الاستوائية تعقبها زيادة على الهضبة الإثيوبية.

وأفاد شراقي بأن "حالة الأمطار حاليا على المنطقة الاستوائية (بحيرة فيكتوريا) يسجل معدلات مرتفعة كما حدث في الموسم الماضي الأصغر (أكتوبر- ديسمبر 2023) موسم الأمطار الحالي (مارس - مايو 2024) هو الرئيسي، وتمتد المنطقة الاستوائية نهر النيل بحوالي 15% من الايراد السنوي".

وقال: "بلغ منسوب بحيرة فيكتوريا 1136.79 م، وباقي 2 سم فقط للوصول إلى الرقم القياسي السابق 1136.81 م في 17 مايو 2020"، مشيرا إلى أن "كل سنتيمتر زيادة في منسوب بحيرة فيكتوريا يقابله 690 مليون م3 نظرا لاتساع مساحة سطح البحيرة 69 ألف كم2، ومتوسط عمق 40م، وهي أكبر بحيرة في أفريقيا وثاني أكبر بحيرات العالم".

وأضاف: "من المتوقع أن يتعدى ذلك المنسوب خاصة وأن موسم الأمطار مازال مستمرا حتى نهاية مايو القادم، ويأتي ذلك وفقا للتنبؤات السابقة لمركز تنبؤ المناخ IGAD وتطبيقاته لشرق أفريقيا (ICPAC)"، مبينا أن "زيادة الأمطار في المنطقة الاستوائية غالبا ما يعقبه زيادة أيضا على الهضبة الاثيوبية التي تساهم بحوالى 85% من إيراد نهر النيل السنوي، من خلال 3 أنهار رئيسية النيل الأزرق، نهر السوباط ونهر عطبرة".

المصدر: RT

ناصر حاتم - القاهرة