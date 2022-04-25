خبير لـRT: منسوب بحيرة فيكتوريا ارتفع لأعلى مستوياته في 3 سنوات

أكد خبير المياه المصري عباس شراقي لـRT، أن منسوب المياه في بحيرة فيكتوريا ارتفع لأعلى مستوياته خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث سجل 1136.2 متر فوق سطح البحر السبت الماضي.

وقال: "تشير بيانات الأرصاد الجوية طبقا لمركز تنبؤ وتطبيقات المناخ (ICPAC) إلى زيادة معدلات الأمطار خلال الشهور الثلاثة المقبلة، على مناطق حوض النيل في إثيوبيا والسودان".

وأضاف: "يستمر حاليا موسم الأمطار الرئيسي على بحيرة فيكتوريا والذى ينتهي آخر مايو المقبل، وما زالت البحيرة ترتفع لأعلى مستوياتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث سجلت 1136.2 مترا فوق سطح البحر السبت الماضي".



وأكد أنه "بانتهاء موسم الأمطار على المنابع الاستوائية في مايو، يبدأ مباشرة في إثيوبيا، وما أن ينتهى في سبتمبر يبدأ الموسم الثاني على فيكتوريا حتى نوفمبر، وبذلك يستمر جريان المياه في نهر النيل طوال العام".



ونوه إلى أن "السحب انتشرت نسبيا خلال الأسبوع الماضي، وكليا أمس في منطقة سد النهضة الذي يشهد بعض الأعمال الخرسانية مع استمرار تدفق المياه من إحدى بوابتي التصريف (الغربية)".

القاهرة ناصر حاتم