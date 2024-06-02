"الأونروا": أوقفنا الرعاية الصحية والخدمات الحيوية في رفح

أعلنت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، أنها أوقفت الرعاية الصحية والخدمات الحيوية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأن ملاجئها في المدينة باتت فارغة.

وقال مفوض الأونروا فيليبي لازاريني إن ملاجئ الوكالة في مدينة رفح فارغة، وأكد أن أكثر من مليون شخص نزحوا "بحثا عن مكان آمن لم يجدوه أبدا".

وأضاف لازاريني، في منشور عبر منصة "إكس"، "اضطرت الأونروا إلى وقف الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية في رفح.. فرق الوكالة تعمل الآن من مدينة خان يونس والمناطق الوسطى، التي يعيش فيها 1.7 مليون نسمة.. استأنفنا العمليات في خان يونس رغم الأضرار التي لحقت بجميع منشآتنا".

وتابع: "في هذه الأثناء وصلتنا أفظع الصور من مخيم جباليا للاجئين شمال غزة.. آلاف النازحين ليس لديهم خيار سوى العيش وسط الأنقاض وفي الدمار".

وختم لازاريني مؤكدا أن "كل الأنظار تتجه نحو الاقتراح الرامي إلى التوصل إلى نهاية لهذه الحرب من خلال وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن بالإضافة إلى تدفق كبير وآمن للإمدادات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة".

End of May in #Gaza:



🛑 More than 1 million people - most displaced several times- forced to flee once again, in search of safety that they never find.

🛑All of our 36 @UNRWA shelters in #Rafah are empty now. This is where people seek shelter & should be protected at all times… pic.twitter.com/kcukoLU1XP — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) June 1, 2024

يأتي ذلك، بينما حذرت وكالة الأونروا من أن تصعيد إسرائيل حملتها ضد الوكالة مؤخرا يهدف إلى "القضاء علينا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين"، وأكدت أنها لن تخلي مقرها في القدس.

وقال المتحدث باسم "أونروا" عدنان أبو حسنة في حوار مع RT إن تصنيف إسرائيل للأونروا منظمة إرهابية تطور خطير يدل على نوايا خطيرة تتعلق بوقف عمل الوكالة في غزة والضفة والقدس، لافتا إلى أنه لم يسبق في تاريخ الأمم المتحدة أن تصنف منظمة أممية بأنها منظمة إرهابية.

المصدر: RT