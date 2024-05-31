حرب إسرائيل على الأونروا.. طمس لمجازرها بغزة

تستمر حملة التضييق الإسرائيلية على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين لتبلغ مستويات غير مسبوقة

وفبعد إغلاق مقرات الوكالة في القدس ومقتل نحو مائتين من موظفيها جراء القصف الإسرائيلي، صوت الكنيسيت بالقراءة الأولى على مشروع قانون تصنيف الوكالة منظمة إرهابية.. بموازاة ذلك تواجه الوكالة صعوبات مالية تحد من قدراتها على المضي في أداء مهامها..



أبرز تصريحات المتحدث باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسنة لبرنامج نيوزميكر:

- تصنيف إسرائيل للأنوروا بالمنظمة الإرهابية أمر لم يحصل بتاريخ الأمم المتحدة

- تصنيف إسرائيل للأنوروا بالمنظمة الإرهابية تطور خطير ويدل على نوايا خطيرة تتعلق بوقف عمل الأنوروا بغزة والضفة والقدس

- القادة الإسرائيليون عبروا عنا عن ضرورة تصفية الأونروا تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

- القادة الإسرائيليون يريدون تصفية حل الدولتين

- الضغط على الأنوروا وخصوصا في غزة ومنعها من العمل يعني إعدام غزة

- هناك استهدافات مستمرة للأونروا وقتل نحو 192 موظفا من المنظمة

- الأونروا هو المؤسسة الوحيدة التي لا زالت تقدم خدماتها في غزة

- توقف عمل الأونروا في غزة يعني الموت لسكان القطاع

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