مباحثات شاملة صينية مصرية في بكين

استقبل الرئيس الصيني شىي جين بينغ، نظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الشعب الرئاسي.

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ويعقد الرئيسان المصري والصيني مباحثات شاملة اليوم، الأربعاء، بالعاصمة الصينية بكين، تتناول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية فإن الزيارة ستتضمن عقد مباحثات قمة بين الرئيسين و"لقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية حيث ستتم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن "المباحثات ستشمل كذلك مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب في غزة، وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية".

وأوضح المتحدث أن من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، حيث ستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

كما ستتضمن الزيارة أيضا حضور السيسي الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد يوم 30 مايو الجاري، بمشاركة الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، والذي من المقرر أن يناقش مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها.

المصدر: RT