"واللا" الإسرائيلي: مقتل مصريين اثنين في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن مصريين اثنين قتلا في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح الحدودي، فيما لم يصدر الجانب المصري أي تعليق بعد.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن قوات الأمن المصرية "أطلقت النار على شاحنة إسرائيلية عند معبر رفح"، وأشارت إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي "ردّوا على ذلك بإطلاق النار".

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بدورها، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن "مقتل جندي مصري خلال الاشتباكات التي حدثت بين الجيشين المصري والإسرائيلي على معبر رفح".

وأوضحت الصحيفة العبرية أن جنود الجيش الإسرائيلي اشتبكوا في تبادل لإطلاق النار مع جنود مصريين بعد أن فتح الجنود المصريين النار على قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب الجيش الإسرائيلي، وتم إجراء اتصالات مع المصريين لوقف إطلاق النار.

ووصفت الصحيفة العبرية الحادثة بـ"الدراماتيكية"، حيث زعم الجيش الإسرائيلي أن الجنود المصريين فتحوا النار على قوات الجيش الإسرائيلي، في أعقاب تبادل إطلاق النار، قُتل جندي مصري بالرصاص، بعد تبادل إطلاق النار.

في حين أوضحت مصادر إسرائيلية للصحيفة العبرية أن ما حدث "يعد انتهك لاتفاق السلام مع مصر".

وفي سياق الأنباء المتتابعة وسط حالة من عدم اليقين بخصوص عدد القتلى من الجيش المصري، أكدت القناة السابعة الإسرائيلية أنه لا توجد أي إصابات من جانب القوات الإسرائيلية خلال الاشتباكات مع جنود الجيش المصري عند معبر رفح.

وقالت القناة إن المواجهة الدراماتيكية في معبر رفح، أسفرت عن مقتل جندي مصري في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي.

بينما أفاد موقع I24News باحتمال إصابة عدد آخر من الجنود المصريين.

يتبع..