الجزائر.. تفاصيل جديدة حول جريمة طعن امرأة في بث مباشر (صورة)

أعلن المدعي العام الجزائري لدى محكمة الأغواط اليوم الأحد تفاصيل جديدة تتعلق بطعن شاب لشقيقته بالسكين خلال بث مباشر، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وجاء في بيان النيابة العامة، أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الأغواط الرأي العام، أنه بتاريخ 22.05.2024 تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة ضحية طعن بسكين".

وأضاف البيان أنه "في نفس اليوم تقدم المدعو(ق.ع) شقيق المعنية إلى مصالح أمن ولاية الأغواط للتبليغ عن قيامه بالاعتداء على شقيقته باستعمال سلاح أبيض وتم توقيفه للتحقيق في الوقائع".

ووفقا للمصدر فإنه نتيجة للبلاغ الذي قدمه المعتدي توجهت الفرق المختصة إلى مسكن الضحية وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أجريت لها عملية جراحية وحالتها الصحية مستقرة حاليا،

وأشار ذات المصدر إلى أنه تم تقديم المشتبه به (المعتدي) أمام النيابة اليوم الأحد الموافق الـ 26.05.204 وفتح تحقيق قضائي ضده بجناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، وبعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت.

المصدر: وكالات