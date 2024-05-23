هئية البث الإسرائيلية: نتنياهو تلقى 4 تنبيهات من الاستخبارات قبل 7 أكتوبر

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى 4 تنبيهات من الاستخبارات قبل 7 أكتوبر (إطلاق حركة "حماس" لعملية عملية "طوفان الأقصى").

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي أكد رسميا اليوم أن هيئة الاستخبارات كانت قد نبهت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطّيا أربع مرات في الأشهر التي سبقت مجازر السابع من أكتوبر، إلا أن اعداء إسرائيل يتابعون ما يفسرون وكأنه مساس باللحمة الجماهيرية وخاصة بجيش الدفاع، بسبب الاحتجاجات على خطة التشريعات القضائية".

وذكرت إذاعة "كان" أنه "جاء في إحدى الوثائق على الأقل، أن إيران و"حزب الله" اللبناني وحركة "حماس"، يرصدون فرصة لعاصفة تامة - حسب تعبير المسؤولِين الاستخباراتيين معدّي الوثيقة".

وحسب "كان"، رد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "إن الوثائق الاستخباراتية أشارت إلى أن حركة حماس مردوعة وتريد التوصل إلى تسوية، وأوصت بأن تتخذ اسرائيل إجراءات باتجاه التسوية".

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هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، آخر حصيلة محدثة لعدد قتلاه وجرحاه في حرب غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر.

وبين الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني، أنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، قتل 634 ضابطا وجنديا، فيما قتل 282 منذ بدء المناورة البرية داخل القطاع في 27 أكتوبر.

وأضاف الجيش أن 3568 ضابطا وجنديا أصيبوا بينهم 1776 خلال العملية البرية منذ بداية الحرب.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 عسكريين في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: "كان" + RT