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لبنان يسلم 20 سوريا لسلطات بلادهم بعد توقيفهم لمحاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر

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لبنان يسلم 20 سوريا لسلطات بلادهم بعد توقيفهم لمحاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر
Globallookpress
قارب هجرة غير شرعية - أرشيف -
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قالت البحرية اللبنانية يوم الجمعة إنها سلمت السلطات السورية 20 سوريا بعد توقيفهم أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر.

وذكرت البحرية اللبنانية أن زورقا على متنه 20 سوريا أبحر قبل أيام من أحد الشواطئ السورية باتجاه قبرص، وبعد مطاردته من قبل خفر السواحل القبرصية وصل صباح اليوم إلى قبالة الشاطئ اللبناني في عكار.

وأشارت إلى أن بحرية الجيش اللبناني سلمت الموقوفين للسلطات السورية عند مصب النهر الكبير في منطقة العريضة الحدودية في إطار التعاون بين البلدين في هذا الصدد.

وكانت حكومات ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي قد قالت إنه يجب "تقييم الوضع في سوريا" من أجل السماح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم.

وأفاد مسؤولون من النمسا وجمهورية التشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا في إعلان مشترك، بأنهم اتفقوا على إعادة تقييم من شأنها أن تؤدي إلى "طرق أكثر فعالية للتعامل" مع اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT + وكالات

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