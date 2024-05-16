ميقاتي يدعو للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان وغزة

عرض رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ملف النازحين السوريين، كما دعا إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان وغزة.

وفي لقاء مع غوتيريش قبيل مشاركته في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستبدأ أعمالها في البحرين، دعا رئيس الحكومة إلى "الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان وغزة، والانطلاق في معالجة الوضع في جنوب لبنان.

وطالب "باستمرار دعم عمل وكالة الأونروا في لبنان وتمويلها، لما يشكله هذا الأمر من أهمية قصوى في الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان".

كما شدد على "ضرورة التعاون الكامل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع الحكومة اللبنانية في ملف النازحين السوريين، انطلاقا من أن الحكومة عقدت العزم على استكمال حل هذا الملف جذريا مهما كانت العوائق والعراقيل".

إستقبل رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس قبل ظهر اليوم في مقر اقامته في المنامة، قبيل مشاركته في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستبدأ اعمالها ظهرا في #البحرين

شارك في اللقاء وزير الخارجية… pic.twitter.com/ginAz9S2rr — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) May 16, 2024

المصدر: RT