 
مباشر

ميقاتي يدعو للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان وغزة

أخبار العالم العربي

ميقاتي يدعو للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان وغزة
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، البحرين، 16 مايو 2024.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xjsf

عرض رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ملف النازحين السوريين، كما دعا إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان وغزة.

وفي لقاء مع غوتيريش قبيل مشاركته في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستبدأ أعمالها في البحرين، دعا رئيس الحكومة إلى "الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان وغزة، والانطلاق في معالجة الوضع في جنوب لبنان.

وطالب "باستمرار دعم عمل وكالة الأونروا في لبنان وتمويلها، لما يشكله هذا الأمر من أهمية قصوى في الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان".

كما شدد على "ضرورة التعاون الكامل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع الحكومة اللبنانية في ملف النازحين السوريين، انطلاقا من أن الحكومة عقدت العزم على استكمال حل هذا الملف جذريا مهما كانت العوائق والعراقيل".

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. القمة العربية في البحرين 2024