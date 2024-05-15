مصادر طبية إسرائيلية: مقتل موظف في وزارة الدفاع وإصابة آخرين بينهم جنديان بهجوم في غزة

أعلن مستشفى بيلينسون في بيتح تكفا عن مقتل موظف في وزارة الدفاع جراء سقوط قذيفة هاون في قطاع غزة.

وقال المستشفى إنه تم إجلاء ليرون يتسحاق في حالة حرجة مصابا بجروح بالغة في الرأس.

وأعلن الأطباء عن وفاته صباح اليوم الأربعاء. كما أصيب جنديان إسرائيليان من وحدة "ياهالام" بجروح خطيرة في الهجوم، وأصيب عاملان آخران كانا في مهام في المنطقة بجروح في جنوب القطاع.

ويشهد قطاع غزة قتالا عنيفا بين كتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وأعلنت كتائب القسام عن مقتل 12 جنديا إسرائيليا اليوم الأربعاء.

كما بثت "كتائب القسام" مقطعا مصورا يضم مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة جباليا شمال القطاع.

المصدر: RT