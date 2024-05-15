 
مباشر
عاجل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى الصين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه

مصادر طبية إسرائيلية: مقتل موظف في وزارة الدفاع وإصابة آخرين بينهم جنديان بهجوم في غزة

أخبار العالم العربي

مصادر طبية إسرائيلية: مقتل موظف في وزارة الدفاع وإصابة آخرين بينهم جنديان بهجوم في غزة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xjnn

أعلن مستشفى بيلينسون في بيتح تكفا عن مقتل موظف في وزارة الدفاع جراء سقوط قذيفة هاون في قطاع غزة.

وقال المستشفى إنه تم إجلاء ليرون يتسحاق في حالة حرجة مصابا بجروح بالغة في الرأس.

وأعلن الأطباء عن وفاته صباح اليوم الأربعاء. كما أصيب جنديان إسرائيليان من وحدة "ياهالام" بجروح خطيرة في الهجوم، وأصيب عاملان آخران كانا في مهام في المنطقة بجروح في جنوب القطاع.  

ويشهد قطاع غزة قتالا عنيفا بين كتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وأعلنت كتائب القسام عن مقتل 12 جنديا إسرائيليا اليوم الأربعاء.

كما بثت "كتائب القسام" مقطعا مصورا يضم مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة جباليا شمال القطاع. 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا