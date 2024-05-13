رئيس الكنيست: إسرائيل لم تكن موجودة في 7 أكتوبر

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، أن إسرائيل لم تكن موجودة في 7 اكتوبر يوم تنفيذ كتائب القسام التابعة لحركة حماس هجوم طوفان الأقصى المفاجئ.

وقال أوحانا في كلمة خلال احتفال ما يسمى بـ"قيام إسرائيل" أن "دولة إسرائيل لم تكن هناك في 7 أكتوبر كما توقعنا جميعا".

وقال أن "وباء الصراع والاستقطاب والتعصب يهدد إسرائيل.. الإخوة ضد الإخوة لقد نسبنا النوايا الخبيثة لبعضنا البعض" مضيفا أنه رغم اندلاع الحرب " لم نكمل بعد الرحلة التي ستكون وقتا مناسبا لهم (أعداء إسرائيل) ليتحدوا ويضربونا في قوتنا.. قد يحدث ذلك".

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بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "أفضل مقاتلينا سقطوا في المعارك" في غزة.

وتابع نتنياهو "قبل 76 عاما .. هزمنا أعداءنا... لكن الرغبة في تدميرنا لم تختف. رأينا هذا في 7 أكتوبر(طوفان الاقصى). هذا ليس عيد استقلال عاديا، فالحرب لا تزال مستمرة" في قطاع غزة.

ووصفت مقدمة الاحتفال، الممثلة الإسرائيلية، ماغي طبيبي، هجوم القسام في "طوفان الاقصى" المفاجئ في 7 أكتوبر بأنه "أكبر وأسوأ حدث شهده المجتمع الإسرائيلي منذ قيام الدولة". وقالت "يوم لن ننساه أبدا".

وقد أقيم الحفل بدون جمهور.

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وشهدت الساعات الأولى من يوم 7 اكتوبر عمليات نوعية شنتها "القسام" وفصائل فلسطينية، حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا في حرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يوم 7 اكتوبر "تعرضنا لهجوم فلسطيني واسع النطاق بحرا وجوا وبرا وتعرضنا لقصف بآلاف الصواريخ".

المصدر: يديعوت أحرنوت