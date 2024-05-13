 
مباشر

رئيس الكنيست: إسرائيل لم تكن موجودة في 7 أكتوبر

أخبار العالم العربي

رئيس الكنيست: إسرائيل لم تكن موجودة في 7 أكتوبر
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xj50

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، أن إسرائيل لم تكن موجودة في 7 اكتوبر يوم تنفيذ كتائب القسام التابعة لحركة حماس هجوم طوفان الأقصى المفاجئ.

وقال أوحانا في كلمة خلال احتفال ما يسمى بـ"قيام إسرائيل" أن "دولة إسرائيل لم تكن هناك في 7 أكتوبر كما توقعنا جميعا".

وقال أن "وباء الصراع والاستقطاب والتعصب يهدد إسرائيل.. الإخوة ضد الإخوة لقد نسبنا النوايا الخبيثة لبعضنا البعض" مضيفا أنه رغم اندلاع الحرب " لم نكمل بعد الرحلة التي ستكون وقتا مناسبا لهم (أعداء إسرائيل) ليتحدوا ويضربونا في قوتنا.. قد يحدث ذلك".

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابات خطيرة في صفوفه جراء المعارك في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابات خطيرة في صفوفه جراء المعارك في غزة

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "أفضل مقاتلينا سقطوا في المعارك" في غزة.

وتابع نتنياهو "قبل 76 عاما .. هزمنا أعداءنا... لكن الرغبة في تدميرنا لم تختف. رأينا هذا في 7 أكتوبر(طوفان الاقصى). هذا ليس عيد استقلال عاديا، فالحرب لا تزال مستمرة" في قطاع غزة. 

ووصفت مقدمة الاحتفال، الممثلة الإسرائيلية، ماغي طبيبي، هجوم القسام في "طوفان الاقصى" المفاجئ في 7 أكتوبر بأنه "أكبر وأسوأ حدث شهده المجتمع الإسرائيلي منذ قيام الدولة". وقالت "يوم لن ننساه أبدا". 

وقد أقيم الحفل بدون جمهور.

إقرأ المزيد
نتنياهو: يجب أن ندافع عن أنفسنا وألا نطلب ذلك من الأمريكيين
نتنياهو: يجب أن ندافع عن أنفسنا وألا نطلب ذلك من الأمريكيين

وشهدت الساعات الأولى من يوم 7 اكتوبر عمليات نوعية شنتها "القسام" وفصائل فلسطينية، حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا في حرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يوم 7 اكتوبر "تعرضنا لهجوم فلسطيني واسع النطاق بحرا وجوا وبرا وتعرضنا لقصف بآلاف الصواريخ".

المصدر: يديعوت أحرنوت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا