أنور قرقاش: أمن واستقرار الكويت جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الإمارات والخليج

علق مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش على اتصال رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد بأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعد إعلانه حله مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور.

ففي حسابه على منصة "إكس"، كتب قرقاش: "اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤكد بوضوح أن أمن واستقرار الكويت جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الإمارات والخليج".

وأضاف قرقاش: "روابطنا أخوية ومصيرنا مشترك، وسنبقى مع الكويت قيادة وشعبا وتمنياتنا لها بالمزيد من التنمية والازدهار".

اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤكد بوضوح أن أمن واستقرار الكويت جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الإمارات والخليج.



روابطنا أخوية ومصيرنا مشترك، وسنبقى مع الكويت قيادة وشعباً وتمنياتنا لها بالمزيد من التنمية والازدهار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 11, 2024

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وكان الشيخ محمد بن زايد قد أكد في اتصال هاتفي مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "وقوف دولة الامارات العربية المتحدة إلى جانب دولة الكويت لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على استقرارها"، مشددا على أن "استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

أمس الجمعة، اتخذ أمير الكويت قرارا بـ"حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات".

المصدر: RT + "كونا"